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Праскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Иван Лазарев

Мать: Ксения Дмитриева

Бракосочетание
11.01.1878

Муж: Агафон Лавров

Рождение ребёнка
01.01.1880

Дочь: Домника Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Лавров

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.09.1881

Сын: Дмитрий Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Лавров

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафон Лавров

Смерть
Неизвестно
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