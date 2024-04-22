Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Стрелец Герасим Емельянович
Стрелец Герасим Емельянович
Написать автору
Древо
Место рождения
Дергачи
, Харківська область
Дата рождения
1777
Дата смерти
1809
Пол
Мужской
Отец
Стрелец Емельян Иванович
1738 г.р.
Мать
Стрелец Агрипина Григорьевна
1752 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СН
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец:
Стрелец Емельян Иванович
Мать:
Стрелец Агрипина Григорьевна
Дергачи
, Харківська область
Смерть
1809
Дергачи
, Харківська область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия