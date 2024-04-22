Стрелец Герасим Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрелец Герасим Емельянович

Место рождения

Дергачи, Харківська область

Дата рождения

1777

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Стрелец Емельян Иванович

Мать: Стрелец Агрипина Григорьевна

Дергачи, Харківська область
Смерть
1809
Дергачи, Харківська область
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