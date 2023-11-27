Луговин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.04.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Луговина Светлана
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
27.02.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Луговина Светлана
Воронежская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луговина Светлана