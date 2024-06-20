Татьяна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.05.1853

Муж: Афанасий Семенов

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
22.07.1854 ст.

Дочь: Харитина Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Семенов

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Опоняйкин Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Семенов

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
19.01.1857

Дочь: Ксения Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Семенов

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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