Татьяна Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.05.1853
Муж: Афанасий Семенов
Рождение ребёнка
22.07.1854 ст.
Дочь: Харитина Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Афанасий Семенов
Рождение ребёнка
19.01.1857
Дочь: Ксения Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Семенов
Смерть
Неизвестно