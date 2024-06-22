Усова (Медведицкова) Александра Арсеньевна 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова (Медведицкова) Александра Арсеньевна

Место рождения

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Медведицков Арсений

Мать: не указана

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
03.11.1868

Муж: Усов Григорий Ильич

Рождение ребёнка
15.01.1871

Сын: Усов Антон Григорьевич

Отец ребёнка: Усов Григорий Ильич

Рождение ребёнка
25.10.1873

Сын: Усов Кузьма Григорьевич

Отец ребёнка: Усов Григорий Ильич

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Даты по старому/новому стилю: 06(25).11(10).1873
Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Усова) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Усов Григорий Ильич

Рождение ребёнка
14.08.1886

Сын: Усов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Усов Григорий Ильич

Рождение ребёнка
09.08.1888

Дочь: (Усова) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Усов Григорий Ильич

Смерть
Неизвестно

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