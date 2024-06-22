Усова (Медведицкова) Александра Арсеньевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Медведицков Арсений
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1868
Муж: Усов Григорий Ильич
Рождение ребёнка
15.01.1871
Отец ребёнка: Усов Григорий Ильич
Рождение ребёнка
25.10.1873
Отец ребёнка: Усов Григорий Ильич
Даты по старому/новому стилю: 06(25).11(10).1873
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Усова) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Усов Григорий Ильич
Рождение ребёнка
14.08.1886
Отец ребёнка: Усов Григорий Ильич
Рождение ребёнка
09.08.1888
Дочь: (Усова) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Усов Григорий Ильич
Смерть
Неизвестно