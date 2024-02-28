Панов Емельян Антонович
Место рожденияРязанская область, Раненбургский уезд, Ломовская волость, д.Журавинки
Дата рождения1880
Дата смерти18.08.1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
30.01.1900
Рождение ребёнка
12.08.1908
Сын: Панов Александр Емельянович
Мать ребёнка: Панова (Перова) Ольга Акимовна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Панова) Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Панова (Перова) Ольга Акимовна
Рождение ребёнка
05.12.1926
Дочь: (Панова) Нина Емельяновна
Мать ребёнка: Панова (Перова) Ольга Акимовна
Смерть
18.08.1929
Причина смерти: хронич.отравление алкоголем