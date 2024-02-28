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Панов Емельян Антонович

Место рождения

Рязанская область, Раненбургский уезд, Ломовская волость, д.Журавинки

Дата рождения

1880

Дата смерти

18.08.1929

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Панов Антон Яковлевич

Мать: Панова (Полянская) Пелагея Александровна

Бракосочетание
30.01.1900

Жена: Панова (Перова) Ольга Акимовна

Рождение ребёнка
12.08.1908

Сын: Панов Александр Емельянович

Мать ребёнка: Панова (Перова) Ольга Акимовна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Панова) Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Панова (Перова) Ольга Акимовна

Рождение ребёнка
05.12.1926

Дочь: (Панова) Нина Емельяновна

Мать ребёнка: Панова (Перова) Ольга Акимовна

Смерть
18.08.1929
Причина смерти: хронич.отравление алкоголем

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