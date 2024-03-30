Половников Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Половников Иван Егоров
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Половникова Иустинья Васильевна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Половников Даниил Васильевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Половников Корнило Васильевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Половников Абрам Васильевич
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Половников Семён Васильевич
Мать ребёнка: Половникова Василисия
Симинчи, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половников Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Половникова Стефанида Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Половникова Василисия
Смерть
Неизвестно