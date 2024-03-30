Половников Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половников Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Половников Иван Егоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Половникова Иустинья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Половников Даниил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Половников Корнило Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Половников Абрам Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Половников Семён Васильевич

Мать ребёнка: Половникова Василисия

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половников Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Половникова Стефанида Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половникова Василисия

Смерть
Неизвестно
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