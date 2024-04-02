Кожевников Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников Леонтий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Кожевников Максим

Мать: ?

Смерть
1834
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