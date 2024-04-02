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Кожевников Леонтий
Кожевников Леонтий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1771
Дата смерти
1834
Пол
Мужской
Отец
Кожевников Максим
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец:
Кожевников Максим
Мать:
?
Смерть
1834
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