Хомутский Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1937
Отец: Хомутский Петр Петрович
Мать: Хомутская Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1966
Дочь: Сатарова (Хомутская) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Хомутская Зоя Прокофьевна
Рождение ребёнка
19.02.1972
Сын: Хомутский Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Хомутская Зоя Прокофьевна
Рождение ребёнка
19.02.1972
Сын: Хомутский Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Хомутская Зоя Прокофьевна
Смерть
Неизвестно