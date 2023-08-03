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Хомутский Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1937

Отец: Хомутский Петр Петрович

Мать: Хомутская Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомутская Зоя Прокофьевна

Рождение ребёнка
01.09.1966

Дочь: Сатарова (Хомутская) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Хомутская Зоя Прокофьевна

Рождение ребёнка
19.02.1972

Сын: Хомутский Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Хомутская Зоя Прокофьевна

Рождение ребёнка
19.02.1972

Сын: Хомутский Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Хомутская Зоя Прокофьевна

Смерть
Неизвестно

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