Никифор Аввакумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор Аввакумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1723 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Настасья Никифоровна

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Андрей Никифорович

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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