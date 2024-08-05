Никифор Аввакумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Настасья Никифоровна
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Андрей Никифорович
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно