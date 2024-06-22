Колпакова Екатерина Алексеева
Место рожденияд. Плоская Пермская губерния
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Плоская Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761
Сын: Колпаков Матвей Клементьевич
Отец ребёнка: Колпаков Клементий Игнатьев
Рождение ребёнка
1767
Сын: Колпаков Герасим Клеменьев
Отец ребёнка: Колпаков Клементий Игнатьев
Смерть
Неизвестно