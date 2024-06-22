Колпакова Екатерина Алексеева 1729 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКолпакова Екатерина Алексеева

Колпакова Екатерина Алексеева

Место рождения

д. Плоская Пермская губерния

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Плоская Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков Клементий Игнатьев

Рождение ребёнка
1761

Сын: Колпаков Матвей Клементьевич

Отец ребёнка: Колпаков Клементий Игнатьев

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Колпаков Герасим Клеменьев

Отец ребёнка: Колпаков Клементий Игнатьев

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.