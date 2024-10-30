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Родионова Степанида Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Николай Кирилович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Родионов Иван 1-й Николаевич

Отец ребёнка: Родионов Николай Кирилович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Родионов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Родионов Николай Кирилович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Родионов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Родионов Николай Кирилович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Родионов Иван 2-й Николаевич

Отец ребёнка: Родионов Николай Кирилович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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