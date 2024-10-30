Родионова Степанида Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Сын: Родионов Иван 1-й Николаевич
Отец ребёнка: Родионов Николай Кирилович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Родионов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Родионов Николай Кирилович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Родионов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Родионов Николай Кирилович
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Родионов Иван 2-й Николаевич
Отец ребёнка: Родионов Николай Кирилович
Смерть
Неизвестно