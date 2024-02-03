Василиса Павлова
Место рождения
Дата рождения1772 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.
Отец: Павел Иванов
Мать: Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Выдана в замужество в деревню Федоркину, за крестьянина помещика Петра Иванова сына Левашева
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Василий Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Иванов
Рождение ребёнка
1800 ст.
Дочь: Федосья Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Иванов
Рождение ребёнка
31.03.1800 ст.
Сын: Ипатий Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Иванов
Рождение ребёнка
01.01.1805 ст.
Сын: Макар Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Иванов
Рождение ребёнка
18.01.1810 ст.
Дочь: Татьяна Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Иванов
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Февронья Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Иванов
Смерть
Неизвестно