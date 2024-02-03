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Василиса Павлова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1772 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.

Отец: Павел Иванов

Мать: Агафья Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Выдана в замужество в деревню Федоркину, за крестьянина помещика Петра Иванова сына Левашева
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Василий Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1800 ст.

Дочь: Федосья Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.03.1800 ст.

Сын: Ипатий Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1805 ст.

Сын: Макар Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.01.1810 ст.

Дочь: Татьяна Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Февронья Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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