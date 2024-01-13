Добрушина (Добрусина) (Пастернак) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1976
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Пастернак Абрам-Ицхак
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Добрусина (Добрусина) Полина
Отец ребёнка: Добрушин (Добрусин) Гирш (Григорий)
Рождение ребёнка
09.01.1909
Сын: Добрушин (Добрусин) Исаак
Отец ребёнка: Добрушин (Добрусин) Гирш (Григорий)
Рождение ребёнка
13.03.1910
Отец ребёнка: Добрушин (Добрусин) Гирш (Григорий)
Рождение ребёнка
?.05.1918
Сын: Добрусин Вениамин
Отец ребёнка: Добрушин (Добрусин) Гирш (Григорий)
Смерть
1976