Добрушина (Добрусина) (Пастернак) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрушина (Добрусина) (Пастернак) Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Пастернак Абрам-Ицхак

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрушин (Добрусин) Гирш (Григорий)

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Добрусина (Добрусина) Полина

Отец ребёнка: Добрушин (Добрусин) Гирш (Григорий)

Рождение ребёнка
09.01.1909

Сын: Добрушин (Добрусин) Исаак

Отец ребёнка: Добрушин (Добрусин) Гирш (Григорий)

Рождение ребёнка
13.03.1910

Сын: Добрушин (Добрусин) Илья

Отец ребёнка: Добрушин (Добрусин) Гирш (Григорий)

Рождение ребёнка
?.05.1918

Сын: Добрусин Вениамин

Отец ребёнка: Добрушин (Добрусин) Гирш (Григорий)

Смерть
1976

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