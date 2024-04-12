Леханов Фёдор Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1912
Бракосочетание
18.12.1943
Рождение ребёнка
14.01.1944
Рождение ребёнка
14.01.1944
Дочь: Галина Федоровна
Мать ребёнка: Леханова Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно