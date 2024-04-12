Леханов Фёдор Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеханов Фёдор Зиновьевич

Леханов Фёдор Зиновьевич

avatar

Место рождения

Сергеева, Юрлинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

12.11.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1919 г.р.

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1912

Отец: Леханов Зиновий Петрович

Мать: Леханова Евдокия Семеновна

Сергеева, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
18.12.1943

Жена: Леханова Клавдия Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.01.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леханова Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
14.01.1944

Дочь: Галина Федоровна

Мать ребёнка: Леханова Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леханова Клавдия Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леханова Клавдия Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close