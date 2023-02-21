Дорофеева Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеева Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1912

Сын: Дорофеев Александр Моисеевич

Отец ребёнка: Дорофеев Моисей Самуилович

Запись о рождении и крещении сделана в имении Гурзуф Ялтинского уезда Таврической губернии.
Рождение ребёнка
16.03.1912 ст.

Сын: Дорофеев Алексей Моисеевич

Отец ребёнка: Дорофеев Моисей Самуилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорофеев Моисей Самуилович

Смерть
Неизвестно
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