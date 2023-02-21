Дорофеева Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
16.03.1912
Сын: Дорофеев Александр Моисеевич
Отец ребёнка: Дорофеев Моисей Самуилович
Запись о рождении и крещении сделана в имении Гурзуф Ялтинского уезда Таврической губернии.
Рождение ребёнка
16.03.1912 ст.
Сын: Дорофеев Алексей Моисеевич
Отец ребёнка: Дорофеев Моисей Самуилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно