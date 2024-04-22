Степан Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792 ст.
Дата смерти10.06.1815 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792 ст.
Отец: Семен Степанов
Мать: Наталья Еремеева
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Сын: Егор Степанов
Мать ребёнка: Елена Дмитриева
Рождение ребёнка
11.05.1812 ст.
Дочь: Лукерья Степанова
Мать ребёнка: Елена Дмитриева
Запись №51 Рузской округи вотчины господина князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Степана Семионова родилась дочь Гликерия.
Рождение ребёнка
26.11.1815 ст.
Сын: Андрей Степанов
Мать ребёнка: Елена Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Дмитриева
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.06.1815 ст.
Похороны
11.06.1815 ст.
На Дмитриевском кладбище в г. Руза