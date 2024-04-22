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Степан Семенов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1792 ст.

Дата смерти

10.06.1815 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Около 1741 г.р.

Жена

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792 ст.

Отец: Семен Степанов

Мать: Наталья Еремеева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Егор Степанов

Мать ребёнка: Елена Дмитриева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
11.05.1812 ст.

Дочь: Лукерья Степанова

Мать ребёнка: Елена Дмитриева

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №51 Рузской округи вотчины господина князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Степана Семионова родилась дочь Гликерия.
Рождение ребёнка
26.11.1815 ст.

Сын: Андрей Степанов

Мать ребёнка: Елена Дмитриева

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Дмитриева

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
10.06.1815 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Похороны
11.06.1815 ст.
На Дмитриевском кладбище в г. Руза
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