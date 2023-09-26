Ярошенко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ярошенко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярошенко Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Ярошенко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярошенко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ярошенко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ярошенко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярошенко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ярошенко Екатерина
Смерть
Неизвестно