Хавронья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.05.1834
Дочь: Феодосия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Феоктистов
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Евгения Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Феоктистов
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Ирина Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Феоктистов
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Михайла Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Феоктистов
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Василий Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Феоктистов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Андрей Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Феоктистов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Феоктистов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834