Хавронья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хавронья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1834

Дочь: Феодосия Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Феоктистов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Евгения Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Феоктистов

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Ирина Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Феоктистов

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Михайла Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Феоктистов

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Василий Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Феоктистов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Андрей Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Феоктистов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Феоктистов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1834
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