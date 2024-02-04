Соловьев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соловьев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Марашёва Агрипина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Марашёва Агрипина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьев Борис Васильевич
Мать ребёнка: Марашёва Агрипина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Марашёва Агрипина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Марашёва Агрипина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Широкова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Марашёва Агрипина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно