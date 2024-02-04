Соловьев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Марашёва Агрипина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Марашёва Агрипина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьев Борис Васильевич

Мать ребёнка: Марашёва Агрипина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Марашёва Агрипина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Марашёва Агрипина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Широкова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Марашёва Агрипина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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