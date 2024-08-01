Салмина Елена Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалмина Елена Валерьевна

Салмина Елена Валерьевна

Место рождения

Ирдеменево-Кошки, Канашский район, Чувашская Республика

Дата рождения

22.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

Нд
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Ирдеменево-Кошки, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.10.?

Дочь: Салмина Анастасия Вячеславовна

Отец ребёнка: Салмин Вячеслав Анатольевич

Бракосочетание
04.08.2006

Муж: Салмин Вячеслав Анатольевич

Рождение ребёнка
11.08.2013

Сын: Салмин Максим Вячеславович

Отец ребёнка: Салмин Вячеслав Анатольевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.