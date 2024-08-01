Салмина Елена Валерьевна
Место рождения
Дата рождения22.12.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.?
Дочь: Салмина Анастасия Вячеславовна
Отец ребёнка: Салмин Вячеслав Анатольевич
Бракосочетание
04.08.2006
Рождение ребёнка
11.08.2013
Сын: Салмин Максим Вячеславович
Отец ребёнка: Салмин Вячеслав Анатольевич
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия