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Замятин Замякин Замяткин Николай Прохорович

Место рождения

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

06.12.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1909 ст.

Отец: Замятин Замякин Замяткин Прохор Никитович

Мать: Замятина Замякина Замяткина (Рядинская Рединская) Евдокия (Авдотья) Илларионовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
13.12.1909 г. крещение. Восприемники: д. Шушь крестьянин Стефан Симеонов Кузнецов и крестьянская жена Надежда Никитина Марьясова
Смерть
Неизвестно

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