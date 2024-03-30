Замятин Замякин Замяткин Николай Прохорович
Место рождения
Дата рождения06.12.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1909 ст.
Отец: Замятин Замякин Замяткин Прохор Никитович
Мать: Замятина Замякина Замяткина (Рядинская Рединская) Евдокия (Авдотья) Илларионовна
13.12.1909 г. крещение. Восприемники: д. Шушь крестьянин Стефан Симеонов Кузнецов и крестьянская жена Надежда Никитина Марьясова
Смерть
Неизвестно