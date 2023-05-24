Сбоев Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1973
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Сбоев Семен Ксенофонтович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Катушева Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
23.08.1946
Абашево, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1952
Смерть
1973