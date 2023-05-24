Сбоев Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сбоев Иван Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Сбоев Семен Ксенофонтович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Сбоев Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Катушева Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катушева Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
23.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катушева Антонина Ивановна

Абашево, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катушева Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катушева Антонина Ивановна

Смерть
1973

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