Татьяна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Кафкаев Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Терентьев

Отец ребёнка: Терентей Исаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Терентьев

Отец ребёнка: Терентей Исаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василей Терентьев

Отец ребёнка: Терентей Исаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Терентьев

Отец ребёнка: Терентей Исаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентей Исаев

Смерть
1791

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