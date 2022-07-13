Татьяна Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1791
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Кафкаев Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Терентьев
Отец ребёнка: Терентей Исаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Терентьев
Отец ребёнка: Терентей Исаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василей Терентьев
Отец ребёнка: Терентей Исаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Терентьев
Отец ребёнка: Терентей Исаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентей Исаев
Смерть
1791