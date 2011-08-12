Гаврилов Гавриил Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилов Гавриил Фролович

Гаврилов Гавриил Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1946

Дата смерти

12.08.2011

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1946

Отец: Гаврилов Фрол Михеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.07.1970

Дочь: Скворцова Ольга Гавриловна

Мать ребёнка: Гаврилова Антонида Михайловна

Антоньевка, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.08.?

Дочь: Лаукерт Наталья Гаврииловна

Мать ребёнка: Гаврилова Антонида Михайловна

Смерть
12.08.2011
Антоньевка, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close