Гаврилов Гавриил Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1946
Дата смерти12.08.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1946
Отец: Гаврилов Фрол Михеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.07.1970
Дочь: Скворцова Ольга Гавриловна
Мать ребёнка: Гаврилова Антонида Михайловна
Рождение ребёнка
04.08.?
Дочь: Лаукерт Наталья Гаврииловна
Мать ребёнка: Гаврилова Антонида Михайловна
Смерть
12.08.2011