Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.11.1833

Дата смерти

Около 1835

Пол

Мужской

Отец

После 1807 г.р.

Мать

Около 1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
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Рождение
Около ?.11.1833

Отец: Кузьма

Мать: Агрофена

Смерть
Около 1835
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