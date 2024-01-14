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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около ?.11.1833
Дата смерти
Около 1835
Пол
Мужской
Отец
Кузьма
После 1807 г.р.
Мать
Агрофена
Около 1808 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1833
Отец:
Кузьма
Мать:
Агрофена
Смерть
Около 1835
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