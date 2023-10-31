Буянов Данил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянов Данил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1903

Сын: Буянов Сергей Данилович

Мать ребёнка: Буянова Мария Матвеевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Буянов Виктор Данилович

Мать ребёнка: Буянова Мария Матвеевна

Казалинск, Казалинский район, Кызылординская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буянова Мария Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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