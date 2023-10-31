Буянов Данил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1903
Мать ребёнка: Буянова Мария Матвеевна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1913
Мать ребёнка: Буянова Мария Матвеевна
Казалинск, Казалинский район, Кызылординская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буянова Мария Матвеевна
Смерть
Неизвестно