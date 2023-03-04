Попов Андрей Анисимович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Попов Анисим Авдетович
Мать: Попова Мария Павловна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1865 ст.
Жена: Попова Мавра Васильева
МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених 26 лет невеста 20 лет девица того же починка крест. Василия Попова дочь поручит: по женеху поч. Бахматовский крест. Савва Ульянов, Иван Тимофеев и Илья Иван... Показать все
Рождение ребёнка
14.04.1868 ст.
Мать ребёнка: Попова Мавра Васильева
Смерть
Неизвестно