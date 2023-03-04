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Попов Андрей Анисимович

Место рождения

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Попов Анисим Авдетович

Мать: Попова Мария Павловна

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
24.01.1865 ст.

Жена: Попова Мавра Васильева

МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених 26 лет невеста 20 лет девица того же починка крест. Василия Попова дочь поручит: по женеху поч. Бахматовский крест. Савва Ульянов, Иван Тимофеев и Илья Иван... Показать все
Рождение ребёнка
14.04.1868 ст.

Сын: Попов Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Попова Мавра Васильева

Смерть
Неизвестно

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