Бурнашов Кирьян Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: Жукова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стафий
Мать ребёнка: Жукова Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Мария Григорьевна
Смерть
1930