Бурнашов Кирьян Самойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурнашов Кирьян Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: Жукова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стафий

Мать ребёнка: Жукова Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Мария Григорьевна

Смерть
1930

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