Питухина Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питухина Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боргенс Яков

Мать: Боргенс Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Питухин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балбашов Денис Сергеевич

Отец ребёнка: Балбашов Сергей

Рождение ребёнка
29.03.1973

Дочь: Галкина Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Балбашов Сергей

Рождение ребёнка
17.12.1997

Сын: Питухин Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Питухин Сергей

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