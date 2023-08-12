Питухина Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боргенс Яков
Мать: Боргенс Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Питухин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Балбашов Сергей
Рождение ребёнка
29.03.1973
Дочь: Галкина Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Балбашов Сергей
Рождение ребёнка
17.12.1997
Отец ребёнка: Питухин Сергей