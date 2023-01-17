Ергунов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ергунов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1980

Сын: Ергунов Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Ергунова Людмила Андреевна

Рождение ребёнка
15.07.1983

Сын: Ергунов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Ергунова Людмила Андреевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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