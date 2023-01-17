Ергунов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1980
Сын: Ергунов Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Ергунова Людмила Андреевна
Рождение ребёнка
15.07.1983
Сын: Ергунов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Ергунова Людмила Андреевна
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область