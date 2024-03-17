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Черепанов Петр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1930

Отец: Черепанов Степан Андреевич

Мать: (Черепанова) Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Виктор Петрович

Мать ребёнка: (Черепанова) Варвара Гордеевна

Рождение ребёнка
14.08.1957

Дочь: (Бельц) Людмила Петровна

Мать ребёнка: (Черепанова) Варвара Гордеевна

Рождение ребёнка
01.03.1959

Дочь: (Пожилова) Тамара Петровна

Мать ребёнка: (Черепанова) Варвара Гордеевна

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