Черепанов Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1930
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Виктор Петрович
Мать ребёнка: (Черепанова) Варвара Гордеевна
Рождение ребёнка
14.08.1957
Дочь: (Бельц) Людмила Петровна
Мать ребёнка: (Черепанова) Варвара Гордеевна
Рождение ребёнка
01.03.1959
Дочь: (Пожилова) Тамара Петровна
Мать ребёнка: (Черепанова) Варвара Гордеевна