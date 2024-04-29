(Мельникова) Феодосия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Городскова) Тамара Петровна
Отец ребёнка: Городсков Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Городсков Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Городскова) Зоя Петровна
Отец ребёнка: Городсков Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Городскова) Вера Петровна
Отец ребёнка: Городсков Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Городсков Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варакин Михаил
Рождение ребёнка
1916
Сын: Варакин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Варакин Михаил
Смерть
Неизвестно