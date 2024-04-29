(Мельникова) Феодосия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мельникова) Феодосия Михайловна

Место рождения

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Мельников (Кокуркин) Михаил

Мать: Мельникова Вера Павловна

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Городскова) Тамара Петровна

Отец ребёнка: Городсков Пётр

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городсков Юрий Петрович

Отец ребёнка: Городсков Пётр

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Городскова) Зоя Петровна

Отец ребёнка: Городсков Пётр

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Городскова) Вера Петровна

Отец ребёнка: Городсков Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городсков Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варакин Михаил

Рождение ребёнка
1916

Сын: Варакин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Варакин Михаил

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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