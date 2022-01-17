Заславская (Абрамова) Лидия Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.04.1946
Дата смертиОколо 17.01.2022
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1946
Отец: Абрамов Николай
Рождение ребёнка
21.05.1967
Сын: Заславский Виталий Вадимович
Отец ребёнка: Заславский Вадим Арсеньевич
Рождение ребёнка
22.06.1971
Сын: Заславский Вацлав Вадимович
Отец ребёнка: Заславский Вадим Арсеньевич
Смерть
Около 17.01.2022
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия