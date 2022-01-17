Заславская (Абрамова) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заславская (Абрамова) Лидия Николаевна

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Место рождения

Сластиха, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

12.04.1946

Дата смерти

Около 17.01.2022

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1946

Отец: Абрамов Николай

Мать: не указана

Сластиха, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.05.1967

Сын: Заславский Виталий Вадимович

Отец ребёнка: Заславский Вадим Арсеньевич

Новокумский, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.06.1971

Сын: Заславский Вацлав Вадимович

Отец ребёнка: Заславский Вадим Арсеньевич

Новокумский, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Около 17.01.2022
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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