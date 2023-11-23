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Зернов Михаил Кондратьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Зернов Кондратий

Мать: Татьяна Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зернова Февронья (Харитонья) Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Зернова) Анна Михайлова

Мать ребёнка: Зернова Февронья (Харитонья) Семенова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Зернов Петр Михайлов

Мать ребёнка: Зернова Февронья (Харитонья) Семенова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Зернова) Варвара Михайлова

Мать ребёнка: Зернова Февронья (Харитонья) Семенова

Смерть
Неизвестно

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