Зернов Михаил Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Зернов Кондратий
Мать: Татьяна Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Зернова) Анна Михайлова
Мать ребёнка: Зернова Февронья (Харитонья) Семенова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Зернов Петр Михайлов
Мать ребёнка: Зернова Февронья (Харитонья) Семенова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Зернова) Варвара Михайлова
Мать ребёнка: Зернова Февронья (Харитонья) Семенова
Смерть
Неизвестно