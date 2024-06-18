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Захаров Маркел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаров Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Татьяна Илларионовна

Место жительства
Неизвестно
Шандарская, Тобольский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Захарова Анна Маркеловна

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Илларионовна

Шандарская, Тобольский округ, Уральская область
Место жительства
1872
Шандарская, Тобольский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Захарова) Варвара Маркеловна

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Илларионовна

Шандарская, Тобольский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Захарова Феодора Маркелловна

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Илларионовна

Шандарская, Тобольский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Захаров Иван Маркелович

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Илларионовна

Шандарская, Тобольский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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