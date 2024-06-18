Захаров Маркел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захаров Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Захарова Анна Маркеловна
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Илларионовна
Место жительства
1872
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Захарова) Варвара Маркеловна
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Илларионовна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Захарова Феодора Маркелловна
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Илларионовна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Илларионовна
Смерть
Неизвестно