Попова (Челмодеева) Дарья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Челмодеева) Дарья Никитична

Место рождения

Россия, Тамбовская область, г. Маршанск

Дата рождения

10.03.1917

Дата смерти

26.12.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тамбовская область, г. Маршанск
Рождение ребёнка
05.03.1938

Сын: Попов Борис Яковлевич

Отец ребёнка: Попов Яков Алексеевич

Россия, г. Уфа
Рождение ребёнка
06.10.1944

Дочь: Лукъянова Тамара Яковлевна

Отец ребёнка: Попов Яков Алексеевич

Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Яков Алексеевич

Россия, Тамбовская область, г. Маршанск
Работа или профессия
Неизвестно
Валяла валенки
Смерть
26.12.1982
Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево
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