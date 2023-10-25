Попова (Челмодеева) Дарья Никитична
Место рожденияРоссия, Тамбовская область, г. Маршанск
Дата рождения10.03.1917
Дата смерти26.12.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.03.1938
Отец ребёнка: Попов Яков Алексеевич
Россия, г. Уфа
Рождение ребёнка
06.10.1944
Дочь: Лукъянова Тамара Яковлевна
Отец ребёнка: Попов Яков Алексеевич
Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево
Бракосочетание
Неизвестно
Россия, Тамбовская область, г. Маршанск
Работа или профессия
Неизвестно
Валяла валенки
Смерть
26.12.1982
Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево