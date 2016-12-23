Кислицин Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицин Константин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.2016

Отец: не указан

Мать: Батт - Кислицина Ксения Юрьевна

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