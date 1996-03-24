Колупаева Роза Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева Роза Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1925

Дата смерти

24.03.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колупаев Иван Ильич

Лысманово, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Смерть
24.03.1996

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