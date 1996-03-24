Колупаева Роза Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1925
Дата смерти24.03.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колупаев Иван Ильич
Лысманово, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Смерть
24.03.1996