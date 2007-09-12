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Карпилянская Полина Андреевна
Карпилянская Полина Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.09.2007
Пол
Женский
Отец
Карпиялянский Андрей Александрович
1978 г.р.
Мать
Карпилянская Алена Викторовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.2007
Отец:
Карпиялянский Андрей Александрович
Мать:
Карпилянская Алена Викторовна
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