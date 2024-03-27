Шагали Князь Шакман-Бий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагали Князь Шакман-Бий

Место рождения

Племя Тамьян

Дата рождения

1519

Дата смерти

Около 1619

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1519

Отец: Кырай Бей

Мать: не указана

Племя Тамьян
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буралы

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1619
д.Кагарманово(Бурзянская волость)
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Кагарманово(Бурзянская волость)
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