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Шагали Князь Шакман-Бий
Шагали Князь Шакман-Бий
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Древо
Место рождения
Племя Тамьян
Дата рождения
1519
Дата смерти
Около 1619
Пол
Мужской
Отец
Кырай Бей
Мать
Не указана
Дети
Буралы
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1519
Отец:
Кырай Бей
Мать: не указана
Племя Тамьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Буралы
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1619
д.Кагарманово(Бурзянская волость)
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Кагарманово(Бурзянская волость)
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