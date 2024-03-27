Нагимуллин Загидулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагимуллин Загидулла

Место рождения

Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

20.12.1888

Дата смерти

17.04.1944

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

1891 г.р.

Дети

1913 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1888

Отец: Гайсин Нагимулла

Мать: Гайсина (Нәҗметдин Ильяс Улының Кызы) Фатыйма 1 Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагимуллин Назыйм

Мать ребёнка: Нагимуллина (Сулейманова) Бибисалимя

Бракосочетание
07.12.1911

Жена: Нагимуллина (Сулейманова) Бибисалимя

Рождение ребёнка
13.03.1913

Дочь: Шарипова (Нагимуллина) Сәкинә

Мать ребёнка: Нагимуллина (Сулейманова) Бибисалимя

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагимуллина (Сулейманова) Бибисалимя

Рождение ребёнка
10.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагимуллина (Сулейманова) Бибисалимя

Рождение ребёнка
30.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагимуллина (Сулейманова) Бибисалимя

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагимуллина (Сулейманова) Бибисалимя

Смерть
17.04.1944
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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