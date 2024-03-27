Нагимуллин Загидулла
Место рожденияНовые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения20.12.1888
Дата смерти17.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нагимуллин Назыйм
Мать ребёнка: Нагимуллина (Сулейманова) Бибисалимя
Бракосочетание
07.12.1911
Рождение ребёнка
13.03.1913
Дочь: Шарипова (Нагимуллина) Сәкинә
Мать ребёнка: Нагимуллина (Сулейманова) Бибисалимя
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
10.02.1928
Рождение ребёнка
30.06.1930
Рождение ребёнка
1933
Смерть
17.04.1944
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно