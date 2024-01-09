Анзуртой
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тайда
Отец ребёнка: Исмаилов Тугал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акрам
Отец ребёнка: Исмаилов Тугал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ойдын
Отец ребёнка: Исмаилов Тугал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: пропал на войне
Отец ребёнка: Исмаилов Тугал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмаилов Матлаб
Отец ребёнка: Исмаилов Тугал
Смерть
Неизвестно