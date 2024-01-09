Анзуртой — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анзуртой

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тайда

Отец ребёнка: Исмаилов Тугал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акрам

Отец ребёнка: Исмаилов Тугал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ойдын

Отец ребёнка: Исмаилов Тугал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: пропал на войне

Отец ребёнка: Исмаилов Тугал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исмаилов Матлаб

Отец ребёнка: Исмаилов Тугал

Смерть
Неизвестно

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