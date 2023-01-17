Степан Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Ларионов

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Место рождения

Топканово, Кашира, Московская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Ларион

Мать: не указана

Топканово, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Фадей Степанов

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Давыд Степанов

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Иван Степанов

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антон Степанов

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Смерть
1818
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