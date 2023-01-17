Степан Ларионов
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773
Сын: Фадей Степанов
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Давыд Степанов
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иван Степанов
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антон Степанов
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Смерть
1818