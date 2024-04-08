Боженова Арина Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Боженов Савастьян Кузьмин
Отец ребёнка: Боженов Кузьма Фокин
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Боженов Кузьма Фокин
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Боженов Кузьма Фокин
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Ульяна Кузьминична
Отец ребёнка: Боженов Кузьма Фокин
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Агафья Кузьминична
Отец ребёнка: Боженов Кузьма Фокин
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Елена Кузьминична
Отец ребёнка: Боженов Кузьма Фокин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боженов Кузьма Фокин
Смерть
Неизвестно