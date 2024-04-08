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Боженова Арина Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Боженов Савастьян Кузьмин

Отец ребёнка: Боженов Кузьма Фокин

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Боженов Кузьма Фокин

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Боженов Сидор Кузьмин

Отец ребёнка: Боженов Кузьма Фокин

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Ульяна Кузьминична

Отец ребёнка: Боженов Кузьма Фокин

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Агафья Кузьминична

Отец ребёнка: Боженов Кузьма Фокин

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Елена Кузьминична

Отец ребёнка: Боженов Кузьма Фокин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боженов Кузьма Фокин

Смерть
Неизвестно
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