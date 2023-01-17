Акчурин Юсуф Хасанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акчурин Юсуф Хасанович

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

02.11.1876

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1895
Триполи, Ливия
Место жительства
По 1895
Стамбул, Турция
Место жительства
С 1899 по 1903
Париж, Франция
Место жительства
По 1899
Тунис, Тунис
Место жительства
С 1903 по 1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1918 по 1935
Стамбул, Турция
Смерть
1935
Стамбул, Турция
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