Акчурин Юсуф Хасанович
Место рождения
Дата рождения02.11.1876
Дата смерти1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1895
Триполи, Ливия
Место жительства
По 1895
Стамбул, Турция
Место жительства
С 1899 по 1903
Париж, Франция
Место жительства
По 1899
Тунис, Тунис
Место жительства
С 1903 по 1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1918 по 1935
Стамбул, Турция
Смерть
1935
Стамбул, Турция