Комаров Александр Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаров Никандр Никандрович
Мать: Комарова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Вероника Александровна
Мать ребёнка: Комарова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Данил Александрович
Мать ребёнка: Комарова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова Анна