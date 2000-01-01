Лаптинов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптинов Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1927

Сын: Лаптинов Алексей Борисович

Мать ребёнка: Лаптинова Полина Семёновна

село Красное Володарский р-н Петропавловская обл. Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптинова Полина Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаптинова Надежда Борисовна

Мать ребёнка: Лаптинова Полина Семёновна

Смерть
Неизвестно
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