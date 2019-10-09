Мигорова (Таранушенко) Валентина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигорова (Таранушенко) Валентина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1937

Дата смерти

09.10.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мигоров Александр Васильевич

Рождение ребёнка
23.05.1963

Сын: Мигоров Юрий Александрович

Отец ребёнка: Мигоров Александр Васильевич

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
09.10.2019

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