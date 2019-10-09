Мигорова (Таранушенко) Валентина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1937
Дата смерти09.10.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1963
Сын: Мигоров Юрий Александрович
Отец ребёнка: Мигоров Александр Васильевич
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
09.10.2019