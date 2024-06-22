Кутергин Василий Евплович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.09.1848 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутергин Евпл Иовлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутергина Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутергин Адриан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутергин Мирон Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1840 ст.
Дочь: Кутергина Наталия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.09.1848 ст.