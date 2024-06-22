Кутергин Василий Евплович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кутергин Василий Евплович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.09.1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутергин Евпл Иовлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутергина Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутергин Адриан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутергин Мирон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1840 ст.

Дочь: Кутергина Наталия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.09.1848 ст.

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